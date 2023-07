Gefahr aus dem All: KI soll Sonnenausbrüche vorhersagbar machen

Energetische Eruptionen auf der Sonne können Störungen im Erdmagnetfeld hervorrufen, die technische Systeme im Weltraum und der Erde beeinträchtigen können. Eine Methode, die solche massiven Ereignisse besser vorhersagbar machen soll, haben Forschende der Universität Graz und des Skoltech Instituts in Moskau mithilfe von KI entwickelt. Sie wurde in der jüngsten Ausgabe des Fachmagazins "Nature Astronomy" veröffentlicht, wie die Uni Graz am Donnerstag mitteilte.

Die Sonne sendet ständig Strahlung und geladene Teilchen in den Weltraum. Ist dieser Teilchenstrom (Sonnenwind) in einem begrenzten Gebiet der Sonne für kurze Zeit deutlich stärker, wird das Sonneneruption genannt. Die Erde ist eigentlich durch ihr Magnetfeld und die Atmosphäre geschützt, wie Robert Jarolim vom Institut für Physik der Universität Graz im Gespräch mit der APA erklärte. Wenn jedoch bei massiven Sonnenstürmen die freigesetzte hochenergetische Strahlung und Teilchen einer Sonneneruption auf das Magnetfeld der Erde treffen, kann das zu erheblichen Schäden führen: Stromnetze oder Kommunikations- und Navigationssysteme und der Flugverkehr zusammenbrechen, Satelliten können zerstört werden.

Seit Jahrzehnten gibt es Bestrebungen, durch ein tief gehendes Verständnis der hochenergetischen Prozesse, genauere Vorhersagen solcher Ereignisse und über mögliche Auswirkungen machen zu können. "Wir müssen den Zusammenhang zwischen unseren Beobachtungen und der zugrunde liegenden Physik besser verstehen, die zeitliche Entwicklung besser beschreiben und modellieren, um aus Simulationen wiederum ein besseres Verständnis für das Weltraumwetter zu erhalten", schilderte Jarolim den noch weiten Weg.

Um ein besseres Verständnis dieser Phänomene zu erlangen, sowie diese zu überwachen, wird die Sonne permanent von einem Netzwerk bodengebundener Observatorien und Weltraumteleskopen beobachtet. Dem jungen Grazer Physiker ist es mit Kollegen aus Moskau gelungen, das Magnetfeld in den oberen Schichten der Sonnenatmosphäre zu simulieren, in denen Eruptionen entstehen. "In diesen Bereichen sind Messungen nicht möglich. Wir brauchen daher Modellierungen, um die Vorgänge beschreiben und verstehen zu können", erklärte der Hauptautor der "Nature"-Publikation.

Das Forscherteam fokussiert auf die Sonnenflecken. "Das sind Gebiete mit sehr starkem Magnetfeld", so Jarolim. Er möchte mithilfe von künstlicher Intelligenz die automatisierte Beobachtung vorantreiben. Dafür nutzt der Physiker mit jahrelanger Erfahrung in der Softwarentwicklung neuronale Netzwerke. "Wir können flexibler Daten einbinden und finden dadurch flexibler Lösungen", brachte es Jarolim auf den Punkt. Die Daten werden mit physikalischen Modellen kombiniert, um die Vorgänge in den oberen Schichten der Sonnenatmosphäre zu simulieren. Mit der neuen Methode könne zudem die Dauer der Berechnung "deutlich reduziert" werden. Das ermöglicht es, "fast in Echtzeit neue Daten einzupflegen", unterstrich der Astrophysiker. Die Simulation von fünf Beobachtungstagen erforderte demnach weniger als zwölf Stunden Gesamtberechnung.