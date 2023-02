Gegen das Stimmungstief: Bestsellerautor Bas Kast im Interview zu seinem neuen Buch

Seelische Gesundheit kann man in die eigene Hand nehmen, sagt Bestsellerautor Bas Kast. Auch weil es Dinge gibt, bei denen wir nicht merken, dass sie uns auf das Gemüt schlagen.

In seinem neuen Buch „Kompass für die Seele“ gibt Bestseller-Autor Bas Kast Tipps, wie man das eigene Wohlbefinden steigern kann.

In seinem neuen Buch „Kompass für die Seele“ gibt Bestseller-Autor Bas Kast Tipps, wie man das eigene Wohlbefinden steigern kann.

In seinem neuen Buch „Kompass für die Seele“ gibt Bestseller-Autor Bas Kast Tipps, wie man das eigene Wohlbefinden steigern kann.

Heute erscheint das neue Buch von Bestsellerautor Bas Kast. Sein "Kompass für die Seele: Das Fazit neuester Studien zu Resilienz und innerer Stärke" will wissenschaftlich fundierte und selbst erprobte Strategien aufzeigen, um das eigene Wohlbefinden zu steigern.

Ihr Ernährungsbuch entstand aus eigener Betroffenheit. Wie war es diesmal? Bas Kast: Der Antrieb für all meine Bücher ist ein Manko, das ich feststelle. Ich schaue, was es in der Forschung gibt. Nach den euphorischen Wochen des Erfolgs mit meinem "Ernährungskompass" ...