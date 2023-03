Gegen Dürre: Venedig denkt an Entsalzungsanlagen für Meerwasser

Die Lagunenstadt entwickelt neue Strategien im Kampf gegen die Wasserknappheit.

Die Stadt Venedig entwickelt Strategien gegen die Wasserknappheit. Der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, zu der Venedig gehört, kündigte eine Verordnung gegen Wasserverschwendung an. Zugleich denkt die Lagunenstadt an Entsalzungsanlagen für Meerwasser.

Von den möglichen Maßnahmen zur Wassergewinnung schließt Zaia für den Fall, dass die aktuelle Dürreperiode anhalten sollte, die Nutzung von Meerwasserentsalzungsanlagen nicht aus. "Wir haben eine Ressource, das Meer, die wir nutzen sollten. Die Umwandlung von Salzwasser in Süßwasser erfordert viel Energie. Die Israelis tun es, andere Länder und Städte wie Dubai, wo es Gärten und Palmen gibt, tun es. Wir müssen jetzt prüfen, wie sehr uns dieser Stromkonsum belasten würde", sagte Zaia laut Medienangaben.

Angesichts der Wasserknappheit rief Zaia die Menschen in Venetien auf, Wasser nicht zu verschwenden. So forderte er seine Mitbürger auf, die Bewässerung von Gärten einzuschränken. "Je weniger Wasser wir verbrauchen, desto besser", betonte der Präsident Venetiens.

Italien erlebt warme Wochen. Die Temperaturen im Norden des Landes liegen 1,44 Grad über dem Durchschnitt dieser Jahreszeit. Der Pegel großer Seen in Norditalien, wie der Gardasee, der Comer See und der Lago Maggiore, sind stark gesunken. Darunter droht die Landwirtschaft stark zu leiden, warnte der Bauernverband Coldiretti.