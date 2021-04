Geheimnisse des Universums - "Die Natur hat viel mehr in petto, als wir uns vorstellen können"

Ein Gespräch über unvorstellbare Orte, ferne Galaxienhaufen und das, was diese zusammenhält. Astrophysikerin Sabine Schindler wagt einen Blick an die Grenzen des Weltraums.

Noch immer blicken weniger Frauen als Männer professionell in die Sterne. Der Anteil an Frauen in der Astrophysik ist gering. Woher kommt das? Sabine Schindler: Es ist leider tatsächlich ein sehr langsamer Prozess. Es ist in der Gesellschaft nach wie vor weitverbreitet, dass Mädchen in der Astrophysik wenig zu suchen hätten. Das belegen auch andere Daten: Studien zeigen, dass wissenschaftliche Anträge von Frauen geringere Chancen haben, akzeptiert zu werden, als jene von Männern. Man muss an sehr vielen Schrauben drehen, ...