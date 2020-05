Gehört dem Wasserstoff die Zukunft?

Das HyCentA der Technischen Uni Graz ist eine der größten Forschungsstätten für Wasserstoff in ganz Europa. Für die Wissenschafter dort eignet sich neben Strom nur Wasserstoff für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung.

Alexander Trattner leitet das HyCentA (Hydrogen Center Austria) an der TU Graz. Verschiedene Institute beschäftigen sich dort seit den 1970er-Jahren mit der Wasserstofftechnologie, alle zusammen bilden eine der größten Forschungsstätten in ganz Europa in diesem Fachgebiet. Im vergangenen Jahr ließ Bundeskanzler Kurz aufhorchen, er meinte, Österreich müsse Wasserstoffnation Nummer eins werden. Wo steht die Forschung aktuell?

Warum denkt man bei Wasserstoff noch immer an den Absturz des Luftschiffs "Hindenburg"? Inwieweit müssen wir uns vor der Technologie noch fürchten? Alexander Trattner: Ich bin froh, dass bei Wasserstoff mittlerweile mehr Menschen ans Haarefärben als an die "Hindenburg" denken (lacht). Wasserstofftanks müssen extreme Tests bestehen: Brandtests, Beschusstests, Stürze auf Betonplatten oder Klimatests von minus 40 bis plus 80 Grad Celsius. Die mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeuge sind gleich sicher wie die anderen.

Warum ist Wasserstoff noch immer ein Nischenprogramm? Was ist das Problem? Nennen wir es Herausforderung. Das Prinzip selbst gibt es schon 200 Jahre. Die Herausforderungen liegen im Kostenbereich. Wir müssten im Wasserstoffbereich die Industrialisierung und serienmäßige Fertigung vorantreiben, um kostengünstiger fertigen zu können. Konventionelle Fahrzeuge in der Flotte kosten serienmäßig 25.000 Euro, mit Wasserstoffantrieb 65.000 Euro. Was die Alterung, Dynamik und Effizienz der Zellen betrifft, ist die Technologie bereits einsetzbar. Die Wasserstofffahrzeuge bei uns im HyCentA laufen problemlos, sind in wenigen Minuten vollgetankt, die zweite Generation ist bei 600 Kilometern Reichweite.

Warum hört man im Zusammenhang mit Elektromobilität eher von Lithium-Ionen-Technik als von Wasserstoff, warum fahren wir noch immer Dieselfahrzeuge? Es geht nicht darum, Batterie/Brennstoffzelle gegen synthetische Stoffe auszuspielen. Es wird langfristig so sein, dass Wasserstoff für größere Pkw der Oberklasse, Zustellfahrzeuge, Kleinbusse oder Schwerverkehr eingesetzt wird, bei Zügen, die noch nicht elektrifiziert sind, sowie bei Schiffen. Hier werden hohe Leistungen und Reichweiten gefordert und hier kann Wasserstoff seine Stärke ausspielen. Im Individualverkehr wird sich eher der Batteriebetrieb durchsetzen.

Die Batterietechnologie ist ja auch nicht unumstritten, Stichwort seltene Erden. Rein technisch gesehen ist die Batterie für kurze Reichweiten besser geeignet, weil sie einen höheren Wirkungsgrad erreichen kann. Bei kleinen Batterien kann man zudem den Einsatz von seltenen Erden eindämmen. Aber Mobilität ist emotional und irrational. Nur weil eine Technologie logischer oder besser für die Zukunft wäre, heißt es nicht, dass es beim Kunden auch ankommt. Es wird sich zeigen, was die Kunden wollen: schnelle Betankung, Fahrspaß, Reichweite …

Im Vergleich mit E-Autos, die mit Ökostrom aufgetankt wurden, schneiden die wasser- stoffbetriebenen wegen relativ hoher Energieverluste aber schlechter ab. Das stimmt, ein rein batteriebetriebener Antrieb hat natürlich höhere Wirkungsgrade. Das ist aber nur ein Aspekt. Es muss vor allem darum gehen, eine passende Antriebstechnologie für Fahrzeuge zu finden, die über den gesamten Lebenszyklus geringe Treibhausgase ausstoßen. Insgesamt muss es gelingen, Wasserstoff in ein Energiesystem der Zukunft zu überführen. Wir müssen die Klimaziele ernst nehmen und dazu gehören nun einmal erneuerbare Energien. Sonnen-, Wasser- oder Windkraft kann Strom nur dann erzeugen, wenn Sonne, Wind oder Wasser da ist. Menschen wollen aber ihr Fahrzeug nutzen, wenn sie es brauchen. Wasserstoff kann im Bereich der Erneuerbaren die fehlende Deckung aus Angebot und Nachfrage des Stroms abdecken.

Wie sieht es mit der Speicherung aus? Beim Wasserstoff sind die Herstellung, die Speicherung und die Nutzung getrennt. Ich kann Wasserstoff also jederzeit nutzen, wenn ich ihn zur Verfügung benötige. Wasserstoff hat eine hohe Energiedichte und ist per Definition ein Energieträger und damit ein Energiespeicher. Sobald er hergestellt ist, kann er bevorratet werden, hat also Eigenschaften im Umgang wie Benzin oder Diesel. Eine Energiespeicherung wäre damit großtechnisch und langfristig durchführbar, Energie könnte vom Sommer in den Winter verlagert werden. Es ist auch denkbar, dass Wasserstoff künftig großtechnisch verstromt wird. Also was heute Gaskraftwerke sind, könnte künftig mit Wasserstoff erreicht werden. Wasserstoff ist in allen Sektoren einsetzbar: in der Mobilität, in der Industrie und in den Haushalten.

Wir müssen erkennen, dass eine Wasserstoffproduktion in Österreich neue Produkte, neue Märkte und damit eine ganze Wertschöpfungskette bringen könnte. Das Know-how haben wir, in Graz wird Wasserstoff seit den 1970er-Jahren beforscht. Die Summe der Wasserstoffforschung an der TU Graz ergibt eine der größten Einrichtungen in Europa.