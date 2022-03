Geimpft, teilgeimpft, ungeimpft? Wer derzeit in den Spitälern behandelt werden muss

Geimpfte und ungeimpfte Coronapatienten halten sich auf den Intensivstationen grob die Waage. Ein Intensivmediziner erklärt, wie sich die Sterblichkeit der Patienten verändert hat.

Die Coronalage entspannt sich leicht in den Krankenhäusern Österreichs: Waren es am Montag dieser Woche noch 3074 Personen, die auf Normalstationen behandelt werden mussten, rutschte diese Zahl am Mittwoch unter die 3000er-Grenze. Auf den Intensivstationen blieb die Situation während der Omikron-Welle relativ konstant: Zuletzt mussten 237 Personen wegen Covid-19 intensivmedizinisch betreut werden.

Problematisch ist aber spätestens seit Omikron nicht mehr die Knappheit der Betten, sondern der Ausfall des Personals. Vor wenigen Tagen vermeldete das Wiener AKH, wegen Personalmangels ...