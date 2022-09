Geklonter Polarwolf in China vorgestellt - Leihmutter war ein Beagle

Ein geklonter Polarwolf ist in einem Tierpark in Harbin in Nordostchina der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die Spenderzellen stammten von der Haut eines wilden Polarwolfs namens "Maya" aus Kanada, ausgetragen hat das Wolfskind eine Beaglehündin, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag. Das drei Monate alte, weibliche Jungtier sei gesund und lebe mit der Hundemutter in dem "Polarland" genannten Tierpark, hieß es.

SN/pixabay Symbolbild.