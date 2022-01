Genie, das die Welt bewegte

Astrophysiker Stephen Hawking wäre am Samstag 80 Jahre alt geworden. Der 2018 verstorbene Brite begeistert mit seiner Forschung zu Schwarzen Löchern und dem Urknall noch heute.

Noch als 75-Jähriger betonte Stephen Hawking - obwohl schon jahrelang im Rollstuhl sitzend - dass er an seinem Plan festhalte, ins Weltall zu fliegen. Denn das Weltall war es auch, das der am 8. Jänner 1942 geborene Brite jahrelang erforscht hatte. Hawking, studierter Mathematiker und Astrophysiker, galt als Koryphäe und genoss gleichzeitig Popstar-Status: Geboren als Sohn eines Tropenarztes und einer Wirtschaftswissenschafterin in Oxford, begeisterte er die Welt mit seinen Theorien: "Ich möchte das Universum ganz und gar verstehen. Ich möchte wissen, warum es so ist, wie es ist, und warum es überhaupt existiert."

Neue Theorien entwickelte Hawking zu den Schwarzen Löchern im All: Sie sind keine Endstationen. Zwar saugen sie durch ihre enorme Schwerkraft alles ein, was ihnen zu nahe kommt und lassen nicht einmal Licht entkommen. Hawking konnte aber in der Theorie zeigen, dass die Löcher sehr langsam verdampfen. Die dabei entstehende Hawking-Strahlung ließ sich bisher nicht nachweisen. Andernfalls hätte er wohl den Nobelpreis erhalten.

Bereits als Doktorand hatte Hawking 1965 mit dem Briten Sir Roger Penrose einen mathematischen Beleg für die Urknalltheorie geliefert. Sie war damals noch umstritten, unter anderem weil in dieser mathematischen "Singularität" die Naturgesetze nicht mehr gelten und so eine Art Schöpfungsakt notwendig zu werden schien.

Hawking, der als Genie galt, nahm auch zu populären Ideen wie Zeitreisen und Außerirdischen Stellung. Zudem trat er als Mahner auf: Intelligente Roboter, Klimaerwärmung, Atomkrieg und durch Gentechnik hergestellte Viren könnten die Erde gefährden, warnte er. Seine Botschaft: Die Menschheit müsse sich Ausweichmöglichkeiten im All schaffen, falls es zu einer Katastrophe kommen sollte. Bei Laien machte ihn vor allem sein 1988 veröffentlichtes Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit" populär.

Schon seit seiner Studententzeit litt Hawking an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) und war ab 1968 auf den Rollstuhl angewiesen. Doch die Krankheit schritt bei ihm sehr langsam voran und konnte seine Karriere nicht aufhalten: 1979 wurde er Professor für Mathematik an der britischen Universität Cambridge. Mehr als 30 Jahre lang hatte er dort den berühmten Lucasischen Lehrstuhl für Mathematik inne - als Nachfolger von Isaac Newton.

Hawking war jahrzehntelang fast bewegungsunfähig und verständigte sich nach einem Luftröhrenschnitt 1995 mit Hilfe eines Computers. "Ich bin der Archetypus eines behinderten Genies", sagte er einmal. Und: "Die Menschen sind fasziniert von dem Gegensatz zwischen meinen extrem eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten und den gewaltigen Ausmaßen des Universums, mit dem ich mich beschäftige." Sein Leben wurde auch verfilmt: Der Brite Eddie Redmayne verkörperte Hawking in "Die Entdeckung der Unendlichkeit" - und erhielt 2015 einen Oscar.

Das Private kam trotz Hawkings Karriere nicht zu kurz: 1995 heiratete er seine Pflegerin, die Ehe scheiterte nach elf Jahren. Zuvor war er 30 Jahre lang mit seiner Jugendliebe verheiratet und hatte mit ihr drei Kinder. Sie nannte ihn später einen Haustyrannen: "Sein Ruhm trug ihn aus dem Orbit unserer Familie." Frauen seien ihm nach wie vor ein komplettes Rätsel, sagte Hawking einmal der Fachzeitschrift "New Scientist".

2007 kam Hawking seinem Traum von einem Flug ins All nahe: Er nahm an einem Parabelflug teil und konnte so für kurze Zeit das Gefühl der Schwerelosigkeit erleben. Hawking starb 76-Jährig am 14. März 2018 in Cambridge; beigesetzt wurde der bekennende Atheist in der Westminster Abbey. Sein Tod löste weltweit viele Reaktionen aus, die auch auf seinen Humor anspielten: Die damalige britische Premierministerin Theresa May meinte etwa: "Sein Mut, sein Humor und seine Entschlossenheit, das Leben bestmöglich zu nutzen, waren eine Inspiration."

An seinem Todestag ging eine letzte Botschaft des Star-Physikers um die Welt: "Schaut zu den Sternen und nicht hinab auf Eure Füße. (...) Seid neugierig, und wie schwer auch immer das Leben scheinen mag, so gibt es doch immer etwas, das ihr tun und worin ihr erfolgreich sein könnt. Es kommt darauf an, nicht aufzugeben."