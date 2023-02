Genmanipulierte Kinder: Sind bald sogar Designerbabys möglich?

Genmanipulierte Babys sind Realität. Aber wird man künftig auch Babys nach Maß produzieren können? Wie sicher ist das? Und wäre das ethisch vertretbar?

Die ersten genmanipulierten Kinder der Welt führen laut dem chinesischen Forscher He Jiankui vier Jahre nach ihrer Geburt ein "normales, friedliches und ungestörtes Leben". Das sagte der umstrittene Wissenschafter kürzlich der Hongkonger Zeitung "South China Morning Post". He hatte im November 2018 die Geburt der Zwillingsmädchen "Lulu" und "Nana" verkündet. Zudem soll 2019 eine weitere Frau ein von He genetisch verändertes Kind geboren haben, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua später berichtete. Der Forscher gab an, das Erbgut der drei ...