Getränke enthalten weniger Zucker

Konsumenten sollten dennoch auf Verpackungsgrößen achten.

Mit Getränken können leicht und schnell große Mengen an Zucker konsumiert werden. Der Anteil an gesüßten Getränken im täglichen Flüssigkeitskonsum von Kindern und Erwachsenen sollte daher generell klein sein. "Es ist wissenschaftlich belegt, dass gerade die Zuckeraufnahme aus Getränken mit einem höheren Risiko für Übergewicht und Adipositas einhergeht. In Österreich werden pro Kopf 68,7 Liter Limonadengetränke konsumiert, gleichzeitig sind 41 Prozent der Erwachsenen übergewichtig oder adipös", sagt Friedrich Hoppichler, Vorstand der Inneren Abteilung und Ärztlicher Direktor des Krankenhauses der Barmherzigen ...