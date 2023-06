Gewächse reagieren flexibel auf unterschiedlichesStickstoffangebot im Boden

Stickstoffspediteur hemmt bei Mangel auch das Pflanzenwurzelwachstum, sagen Forscher.

Nitrat ist ein natürlicher Stickstoff-Nährstoff für Pflanzen und wird ihnen als Düngemittel verabreicht. Bei Mangelbedingungen hemmen unterbeschäftigte Nitrat-Transporter in Pflanzenwurzeln ihre für das Wachstumshormon Auxin zuständigen Kollegen, berichtet ein internationales Forscherteam mit österreichischer Beteiligung. Dadurch können die Gewächse flexibel auf unterschiedliches Nitrat-Angebot im Boden reagieren, schreiben die Botaniker im Fachjournal "PNAS".

Die Forscher um Jing Zhang von der China Agricultural University in Peking fanden bei Pflanzenwurzeln der Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) heraus, dass der "NRT2" Nitrat-Transporter auf den "PIN7" Auxin-Transporter einwirkt und ihn von der Arbeit abhält, wenn er selbst nicht viel zu verfrachten hat.

Bei Nitratmangel wird sogar vermehrt NRT2 hergestellt, das mit PIN7 interagiert und dadurch den Auxin-Transport unterbindet, erklärte Jiri Friml vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg (NÖ) der APA. Dadurch wird kaum Auxin in die Wachstumszonen der Wurzeln verfrachtet und sie sprießen weniger in die Länge. Somit reduzieren sie ihr Wachstum, wenn es an dem wichtigen Nährstoff mangelt.