UN-Generalsekretär Antonio Guterres spielte laut Fachmagazin "Nature" in diesem Jahr eine herausragende Rolle in der Wissenschaft.

Als "Gewissen der Welt" setze er sich dafür ein, dass die Nationen Krisen wie die Invasion in der Ukraine und den Klimawandel bewältigten, heißt es zur Begründung. Zu seinen Qualitäten gehörten mutige und direkte Äußerungen wie die bei der Weltklimakonferenz in Ägypten vor einigen Wochen: "Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle - mit dem Fuß auf dem Gaspedal." Guterres benenne Fehler, wenn er sie sehe.

Zu den weiteren bedeutenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Jahres zählt das Fachmagazin den chinesischen Forscher Yunlong Cao, der entscheidend dabei geholfen habe, die Veränderungen des Erregers Sars-CoV-2 besser zu verstehen. Ebenso die Wissenschaftlerin Lisa McCorkell, die an Long Covid leide und die Erforschung dieses Zustandes vorangetrieben habe. Auch die Astronomin Jane Rigby findet sich unter den Top-Ten-Forschern. Sie habe maßgeblich dazu beigetragen, dass Weltraumteleskop "James Webb" ins All und ans Laufen zu bekommen. Genannt wird auch der Chirurg Muhammad Mohiuddin, der mit seinem Team ein genetisch verändertes Schweineherz einem Menschen eingepflanzt hatte.

Das Magazin betont, dass Forschung üblicherweise in oft großen Teams stattfinde. Die gewählten Persönlichkeiten stünden stellvertretend für wesentliche Entwicklungen, die es in diesem Jahr in der Wissenschaft gegeben habe.