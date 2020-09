Gibt es auf dem Planeten Venus Leben?

Zwei Forscherinnen der europäischen Südsternwarte haben in der Venus-Atmosphäre möglicherweise Hinweise auf Leben entdeckt. Das mit Hilfe von Teleskopen aufgespürte Molekül Phosphin gibt es auch auf der Erde. Es wird von Bakterien unter Abwesenheit von Sauerstoff hergestellt. Der Planet hat bis jetzt nur lebensfeindliche Bedingungen gezeigt: Auf der Oberfläche herrschen mehr als 400 Grad. Am Boden wirkt ein Druck von rund 90 bar. Die Atmosphäre besteht zu 95 Prozent aus Kohlendioxid und die Wolken der Venus bestehen aus Tröpfchen von Schwefelsäure. Die entdeckten Moleküle befinden sich allerdings in einer Höhe von 50 Kilometern über der Oberfläche, dort sind Temperatur und Luftdruck mit Daten auf der Erde vergleichbar. Einen Beweis werden aber nur Raumsonden erbringen können.

Quelle: SN