Gibt es außerirdisches Leben? UFO-Bericht soll dem US-Kongress vorgelegt werden

Am Freitag soll ein Bericht über unidentifizierte Flugobjekte dem US-Kongress vorgelegt werden.

Schon zu seiner Zeit als US-Präsident war Barack Obama von Außerirdischen und UFOs fasziniert. "Es gibt Bildmaterial und Aufzeichnungen von Objekten am Himmel, die wir uns nicht erklären können." In den vergangenen 20 Jahren wollen unter anderem Piloten der US-Marine rund 120 auffällige Erscheinungen beobachtet haben.

Die Piloten berichteten von Objekten, die ohne sichtbaren Motor oder Abgase stundenlang in der Luft blieben, manchmal bei Überschallgeschwindigkeit und in Höhen von mehr als 9000 Metern. Teils existieren Videos und Fotos, die die Existenz der Objekte beweisen sollen.

Regierungsbeamte der Unidentified Aerial Phenomena Task Force arbeiteten vor diesem Hintergrund schon seit Längerem an einem Bericht dazu. Es handle sich um ein Papier des Verteidigungsministeriums in Zusammenarbeit mit Geheimdiensten, sagte Jen Psaki, Sprecherin des Weißen Hauses, Eine freigegebene Version des geheimen Berichts soll US-Medien zufolge am Freitag dem US-Kongress vorgelegt werden. Ob sie auch für die Öffentlichkeit zugänglich wird, ist jedoch unklar und wird von Experten angezweifelt.

Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf mit der Arbeit an dem Bericht vertraute Regierungsbeamte, dass das Papier zu dem Schluss komme, dass die Erscheinungen weder auf das US-Militär noch auf staatliche US-Technologie zurückzuführen seien. Den Beamten zufolge bedeuten die Erkenntnisse, dass die Regierung nicht definitiv ausschließen kann, dass es sich bei den von den Militärpiloten beobachteten Phänomenen um außerirdische Raumfahrzeuge handelt. Allerdings gebe es auch keine Hinweise dafür, dass Außerirdische beobachtet wurden. Genaue Erklärungen für die Erscheinungen liefere der Bericht demnach nicht.

Der deutsche Experte Hansjürgen Köhler hat keine großen Erwartungen an das Dokument. Alle Indizien sprächen eher für Drohnen, Ballons oder etwas in dieser Art. "Die Erwartungshaltungen diverser UFO-Fans, die von abgestürzten Untertassen und Alienleichen träumen, werden sicherlich enttäuscht werden."