Etwa 40 Arten von Stechmücken gibt es in Österreich. Warum ein Experte appelliert, ihre Stiche nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Laue Abende im Garten, Spaziergänge im Wald oder entlang von Bächen, Planschen im See - all das könnten herrliche Sommervergnügen sein. Wäre da nicht ein Insekt, das in großer Zahl und mit ständigem Gusto auf Blut über die Menschen herfällt ...