Gibt es Gerechtigkeit in der Tierwelt?

Was halten Tiere von Fairness? Mogeln, Futter klauen, den Kollegen übervorteilen - so was tut man in der Tierwelt nicht. Wenn doch, gibt's Sanktionen. Ein Vorbild für den Menschen?

SN/stockadobe-maroz Klischees aus der Fabelwelt: Der Rabe und der verschlagene Fuchs.