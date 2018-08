Gibt es Sand wie Sand am Meer?

Die winzigen verwitterten Gesteinsteilchen sind global für die Bauindustrie so wichtig geworden, dass die Natur mit der Produktion nicht mehr nachkommt. Doch Sand ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor.

Es ist ein Inbegriff von Urlaub und Erholung: am Strand sitzen, auf das Meer hinausschauen und sich den Sand durch die Zehen rieseln lassen. Sand gibt es wie Sand am Meer, denkt der Mensch - und irrt sich.

Das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung veröffentlichte im vergangenen Jahr einen Bericht, wonach eine Sandkrise die Welt überrollen wird. Laut UNEP, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, werden weltweit Jahr für Jahr rund fünfzig Milliarden Tonnen Sand und Kies verbraucht, denn Sand ist ein Rohstoff, der zum Bauen benötigt wird - und nicht nur dafür: Sand steckt in Seife, in Reinigungsmitteln, in Computern, in Keramik, in Ziegeln, im Straßenbau. Auch Glas wird aus Sand hergestellt.