Giftmischerei, "Schlüsselgewalt", Freizügigkeit: Im alten Rom war einiges los

Die Antike ist nicht nur die Geschichte von Geistesgrößen, sondern - wie heute auch - von Menschen mit Fehlern, Schwächen und Leidenschaften. Aus der Distanz der Jahrhunderte lässt sich das kurzweilig nachlesen.

Wenn Familien auf der Suche nach Spuren aus der Vergangenheit sind, dann steigen sie gern auf den Dachboden und stöbern in Kisten und in mottenbefallenen Schränken. Wie haben denn Oma und Opa gelebt, was haben sie gedacht? Und war da nicht einmal ein Skandal mit einer Tante oder war der Onkel das schwarze Schaf?

Michael Sommer hat sich den Keller ausgesucht. Der Althistoriker hat Staub von Jahrtausenden weggeblasen, Schachteln geöffnet und nachgeschaut, was die antiken Vorfahren der "Familie ...