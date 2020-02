Gletscherschmelze lässt Gefahr von Felsstürzen in Hohen Tauern ansteigen

Die von Forschern der ZAMG vermessenen Gletscher in den Hohen Tauern verloren im vergangenen Jahr knapp ein Meter an Eisdicke, die Pasterze im unteren Bereich bis zu neun Meter. Die Erwärmung im Hochgebirge in den letzten Jahrzehnten erhöht auch die Gefahr von Steinschlag.

SN/zamg Rückzug: Die Gletscherzunge Pasterze am Fuß des Großglockners.