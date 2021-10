Goldhamster als Kuscheltiere? Irrtümer zu Haustieren und ihrer Haltung

Viel Tierleid ließe sich vermeiden, könnten einige der verbreitetsten Irrtümer zu Haustieren aus der Welt geschafft werden.

Zu Haustieren und ihrer Haltung halten sich einige Irrtümer sehr hartnäckig. Anlässlich des Welttierschutztags am 4. Oktober wird es Zeit, sie zu entkräften.Goldhamster als Kuscheltier? Ja, sie sind goldig, die Goldhamster. Sie sind klein, sehen niedlich aus und haben ein kuscheliges Fell. Doch die idealen Kuscheltiere sind sie keineswegs - und auch kein Kinderspielzeug. Goldhamster sind dämmerungs- und nachtaktiv. Ein Goldhamster ist also kein idealer Mitbewohner. Zudem sind Goldhamster absolute Einzelgänger. Es können also keine zwei Tiere in ein und ...