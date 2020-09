Google und Apple verfolgen Infektionsketten nun auch direkt

Neue Handyfunktionen könnten die Corona-Warnapps ersetzen. Das bringt einen massiven Vorteil - aber auch Nachteile.

Nicht nur bei Impfungen, Tests oder Medikamenten um und gegen Covid-19 werden schier im Tagestakt neue Hürden genommen (siehe Seite 3). Auch in Sachen Corona Tracing, also dem Versuch, Infektionsketten nachzuvollziehen, tun sich neue Optionen auf: Apple und Google bieten nun die Möglichkeit, ohne eigene App eine Warninfrastruktur auf Smartphones aufzusetzen. Die entsprechende Funktion wird direkt in die Betriebssysteme der Handyhersteller, iOS und Android, integriert. Bei Apple kann das dafür nötige Update auf iOS 13.7 bereits installiert werden, Google will ...