Grasbaum im Botanischen Garten Wien blüht erstmals

Seit Jahrzehnten wächst im Botanischen Garten der Universität Wien ein Grasbaum. Nun hat die eigentlich in Australien heimische Pflanze erstmals begonnen, einen Blütenstand auszubilden. Die Biologen erwarten, dass dieser in den nächsten Wochen aufblühen wird. Dann wird es auch möglich sein, erstmals die Art der Pflanze zu bestimmen, teilte die Uni Wien am Freitag mit.

SN/APA/Rudolf Hromniak Grasbaum soll in den nächsten Wochen aufblühen