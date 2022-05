Grazer Forscherin entwickelte "smarte Haut" der Zukunft

Die gebürtige Italienerin Anna Maria Coclite hat nach knapp sechs Jahren Forschungsarbeit an der Technischen Universität Graz die "smarte Haut" der nächsten Generation von intelligenten künstlichen Materialien entwickelt. Ihre "Smartskin" verbindet multisensorische Eigenschaften und kann Informationen über Feuchtigkeit, Temperatur und Druck erfassen - noch dazu feinfühliger als es die menschlichen Fingerspitzen können, hieß es am Montag in einer Aussendung der TU.

SN/APA/TU GRAZ/HELMUT LUNGHAMMER/HE Sechs Jahren Forschungsarbeit stecken darin