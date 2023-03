Grazer Handy-App detektiert 95 Prozent der Hautkrebsfälle

Je früher Hautkrebs erkannt wird, umso größer sind die Heilungschancen. Mithilfe einer in Graz entwickelten Handy-App können verdächtige Hautstellen und Muttermale gescannt und das Risiko eingeschätzt werden - mit 95-prozentiger Treffsicherheit, wie die Medizinische Universität Graz am Donnerstag mitteilte. Dort wurde die App in einer klinischen Studie getestet.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Ersetzt aber nicht zusätzliche Früherkennung beim Dermatologen