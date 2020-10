Great Barrier Reef verlor binnen 25 Jahren die Hälfte seiner Korallen

Das Great Barrier Reef in Australien hat Forschern zufolge in den vergangenen 25 Jahren rund die Hälfte seiner Korallen verloren. Von dem Schwund seien alle Korallenarten betroffen, hieß es in der am Mittwoch vom Fachmagazin "Proceedings of the Royal Society Journal" veröffentlichten Studie.

SN/APA/AFP/JAMES COOK UNIVERSITY AUSTRALIA/HANDOUT Eine Aufnahme des Great Barrier Reefs vom 6. April 2020.