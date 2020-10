Grippe und Corona: Was die Krankheiten unterscheidet und welche Rolle Kinder spielen

Im Coronajahr sei eine Grippeimpfung besonders wichtig, raten Experten. Es gibt auch keine Hinweise auf einen schwereren Covid-19-Verlauf nach einer Impfung gegen Influenza.

Gerade einmal elf Wochen dauerte die Grippewelle im vergangenen Winter. Mit Beginn des Lockdowns in Österreich sei sie so gut wie beendet gewesen, sagt Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der MedUni Wien. "Die Hygienemaßnahmen, die zur Eindämmung des Coronavirus getroffen wurden, wirkten sich positiv auf die Verbreitung von Influenzaviren aus." Wie steht es aber in Hinblick auf die bevorstehende kalte Saison: Sollte man sich gegen Influenzaviren impfen lassen?

Schon vor Corona wurde häufig ...