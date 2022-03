Grippefälle mit H3N2 nehmen zu

Eine Influenzavariante könnte dazu geführt haben, dass Impfungen weniger gut wirken.

Im vergangenen Jahr fiel die Influenzasaison fast gänzlich aus. Nur einen nachgewiesenen Fall gab es 2021 in Österreich. Vor allem die Coronaschutzauflagen hatten auch Influenza an der Ausbreitung gehindert. In einigen Ländern Europas steigen die Grippefälle derzeit jedoch rasant an - darunter Belgien, Estland, die Niederlande, Portugal, Slowenien und Dänemark. Molekularbiologe Ulrich Elling schreibt von "Rekordzahlen in Dänemark" in einem Posting auf Twitter und davon, dass die Impfung nicht wirke. Was steckt dahinter?

"So wie in anderen europäischen ...