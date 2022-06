Größtes Bakterium der Welt in Guadeloupe entdeckt

Forscher in Guadeloupe haben das größte bisher bekannte Bakterium entdeckt. Das Thiomargarita magnifica ist mit einer Größe von bis zu zwei Zentimetern 5000 Mal größer als durchschnittliche Bakterien und hat eine komplexere Struktur, wie es in einer am Donnerstag in der Fachzeitschrift "Science" veröffentlichten Studie heißt.

SN/APA/Lawrence Berkeley National L Riesenbakterium Thiomargarita magnifica ist bis zu zwei Zentimeter lang