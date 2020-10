Großes Ochsenauge häufigster Schmetterling Österreichs

Eine schöne Ablenkung in Corona-Zeiten: Die Menschen in Österreich waren wieder aufgerufen, über den Sommer die Schmetterlinge in ihrem Garten zu fotografieren. Am häufigsten wurde das Große Ochsenauge mit 1.239 Mal gemeldet. Somit ist diese Art seit 2017 wieder auf dem ersten Platz, wie die Organisatoren "Blühendes Österreich" und Global 2000 am Dienstag mitteilten.

SN/APA/Alfred L. Gestatten? Großes Ochsenauge!