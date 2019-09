Stadtplaner werden die Hitze in Städten nicht mit einheitlichen Maßnahmen wie etwa Bepflanzung in den Griff bekommen. Regionale Klimaeigenschaften müssen berücksichtigt werden.

In Österreich wird es langsam kühler, doch das Thema "Hitze in der Stadt" wird bleiben. In ganz Europa haben Stadtplaner begonnen, nach Mitteln zu suchen, mit denen heiße Sommermonate in urbanen Zonen für die Bewohner erträglicher gemacht werden können.

...