Grüne Kraft im Tank

Um die Klimaziele zu erreichen, richtet sich das Augenmerk der Forschung vermehrt auf die Treibstoffe. Fossil sollten sie nicht mehr sein.

BMW verlegt seine Fertigung für Diesel- und Benzinmotoren von München in das Kompetenzzentrum nach Steyr, um Platz für den E-Antrieb zu bekommen. London will bis 2030 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren verbieten und den Verkauf von E-Autos vorantreiben. Norwegen setzt komplett auf diesen Antrieb. Betrachtet man Politik, Industrie und Medien, so entsteht der Eindruck, der Königsweg für den Klimaschutz sei mit der Elektrifizierung gefunden. Hinter den Kulissen von Forschung und Entwicklung tut sich aber wesentlich mehr.

Die SN sprachen darüber ...