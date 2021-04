Günstige Impfstoffe für alle gesucht: Wo altbewährte Prinzipien zum Einsatz kommen

Weltweit befinden sich 80 Impfstoffkandidaten in der klinischen Entwicklung. Einige davon könnten deutlich billiger in der Produktion sein als die derzeit gängigen Vakzine. Bei einem Impfstoffprojekt setzt man auf ein altbewährtes Prinzip.

Bisher sind vier Impfstoffe in der EU im Kampf gegen das Coronavirus zugelassen. Die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sowie die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson. Sie alle vereint eines: Sie sind komplex in der Herstellung und im Vergleich relativ teuer. Am teuersten ist jenes Mittel von Moderna mit etwa 18 Dollar pro Dosis, gefolgt von Biontech (12 Dollar), Johnson & Johnson (8,50 Dollar) und AstraZeneca mit etwas mehr als zwei Dollar pro Dosis.

Forscher suchen ...