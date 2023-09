Tipps, wie man gesund alt werden kann: "Gutes Altern beginnt im Kindergarten"

Mediziner geben Ratschläge, wie man gesund alt werden kann. Und sie erklären, wieso sie mit Begriffen wie "Work-Life-Balance" und "Ruhestand" wenig anfangen können.

Spricht man Athe Grafinger auf das Thema "gesund altern" an, fällt ihr die Geschichte eines Chemieprofessors an der Universität Oxford ein. "Was glauben Sie, welchen Anlass es gab, dass er sich entschieden hat, sich von der Uni zurückzuziehen?", fragt die ...