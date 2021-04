"Haben genug Impfstoff": USA brauchen AstraZeneca-Vakzin vermutlich nicht

Der US-Seuchenexperte Anthony Fauci glaubt, dass die USA den AstraZeneca-Impfstoff nicht brauchen werden, selbst wenn er in den Vereinigten Staaten zugelassen werden würde.

"Mein allgemeines Gefühl ist, dass wir angesichts der vertraglichen Beziehungen, die wir mit einer Reihe von Unternehmen haben, genug Impfstoff haben, um alle unsere Bedürfnisse zu erfüllen, ohne AstraZeneca in Anspruch zu nehmen", sagte Fauci zu Reuters.

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur haben sich weltweit mehr als 129,25 Millionen Menschen bereits mit dem Corona-Virus infiziert, etwa 2,95 Millionen Infizierte sind bereits an Covid-19 gestorben. Die Infektionen wurden in mehr als 210 Ländern und Territorien gemeldet, seit die ersten Fälle im Dezember 2019 in China identifiziert wurden.