Haben Sie noch Sex?

Unsere Gesellschaft ist im Notstand - Die sexuelle Übersättigung bedroht die Erotik. Experten raten: Wir sollten uns gefälligst wieder mehr schämen. Dazu die Umfrage: Wie wichtig ist Ihnen Sex?

Ohne Sex würden Sie heute nicht Zeitung lesen. Wir alle wären nicht hier - ohne Sex. Für einen gestandenen Moralapostel mag das hart sein: Aber wir haben Glück gehabt, dass wir von unseren Eltern in einem sogenannten schwachen Moment gezeugt wurden. Der Wiener Philosoph Eugen Maria Schulak formuliert das so: "Das Animalische in uns ist eine unhintergehbare Grundkonstante. Die Tatsache, dass es ebendiesen Trieb gibt, verursacht alles Weitere." Gäbe es diesen Trieb nicht, dann würden wir vielleicht Eier legen, fährt er fort. "Oder besser noch: Würden wir uns wie die Farne vermehren, indem wir unsere Sporen aus den Achselhöhlen schütteln würden; dann gäbe es den Eros, das ganze Thema freilich nicht."