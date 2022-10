Haben wir den Plafond der Coronawelle bereits erreicht? Zehn Fragen und Antworten zur Pandemie

Seit einigen Tagen geht die Zahl der Neuinfektionen mit Corona zurück. Fachleute erklären, ob die derzeitige Welle nun überstanden ist. Und sie schätzen ein, was im Herbst und Winter um Covid-19 und die Grippe auf uns zukommen kann.

Am Montag wurden 6297 Neuinfektionen verzeichnet, vor einer Woche waren es noch 8299. In den Spitälern ist dieser rückläufige Trend nur zum Teil angekommen: Noch immer liegen 2529 positiv getestete Menschen im Krankenhaus - damit aber immerhin um sieben weniger als am Vortag. Einige Fragen und Antworten dazu, wie sich die Situation im Herbst und Winter weiterentwickeln kann.



1. Die Coronazahlen stagnieren bzw. gehen zurück. Haben wir die Welle hinter uns?

"Seit einigen Tagen beobachten wir ...