Haltung braucht der Arzt

Moderne Operationstechnik ist erlernbar. Innere Einstellung nicht so leicht.

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) Salzburg feiert ihr 15-Jahr-Jubiläum. Wie aus der Not eine Tugend gemacht wurde, schildert Rektor Herbert Resch im SN-Interview.

Salzburg hat sich jahrzehntelang um eine Medizinische Fakultät der Universität bemüht. Vergeblich. Sie haben dann aus der Not eine Tugend gemacht und eine Privatuniversität gegründet. Hat sich das gelohnt? Resch: Ja, natürlich. Wir haben die medizinische Versorgungsqualität in den Landeskliniken verbessern können. Wir haben die Forschung angekurbelt. Wir haben über 400 Absolventen hervorgebracht, knapp die Hälfte davon ist in Österreich medizinisch tätig. Wir haben damit also auch einen Beitrag zur medizinischen Versorgung geleistet. Zudem liegt die Wertschöpfung für das Land Salzburg bei 20 Millionen Euro. Jeder öffentliche Euro, der in die PMU fließt, vervielfacht sich.