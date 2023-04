Der Mann, der Österreich sein demokratisches Gesicht gab

Hans Kelsen starb vor 50 Jahren. Unser Staat atmet noch seinen Geist - aber vieles hat sich seit Österreichs erstem Verfassungsgesetz 1920 auch geändert.

Vor fünfzig Jahren starb er - nicht in Wien oder im Salzkammergut, sondern in Orinda in Kalifornien: der Staatsrechtslehrer Hans Kelsen. Warum das bedeutsam ist? Kelsen hatte einen so großen Anteil an unserem Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), dass häufig von einer wahren "Kelsen-Verfassung" die Rede ist. Aber dennoch muss uns klar sein, dass das heutige B-VG zwar noch einige Spielregeln von damals bewahrt hat, und auch Kelsens Grundaufbau geblieben ist. Aber sonst gibt es heute bereits starke Abweichungen von der Fassung von ...