Hautkrebs kann bei Früherkennung bekämpft werden

Die Überlebensrate stieg in den vergangenen Jahren an. Weshalb auch Viren eine Rolle in der Therapie spielen.

Er ist aggressiv und tückisch: Pro Jahr erkranken rund 1500 Menschen in Österreich an schwarzem Hautkrebs. Anders als andere Hautkrebsarten wächst das sogenannte maligne Melanom nicht nur schnell, sondern streut oft auch früh in andere Organe - etwa in die Lunge, die Leber, in das Gehirn oder die Knochen. Melanome rühren meist von Veränderungen in Muttermalen her. Wird das frühzeitig erkannt, stehen die Heilungschancen aber gut. Auch dank neuer Behandlungen wie der Immuntherapie mit sogenannten Checkpoint-Inhibitoren.

"Dabei verabreichen ...