Hegel: Der Mann, der im Rausch besser denken konnte

Weingeist und Weltgeist. Zum 250. Geburtstag von Georg Wilhelm Friedrich Hegel - der ein Weltphilosoph und Weinfreund war.

Dem Wein war Hegel nicht abgeneigt. Ob Medoc, Erlauer Stierblut oder Pontak: Gern "schlotzte" der gebürtige Schwabe gut gelaunt ein gediegenes "Viertele". Schon zu Studentenzeiten soll ein Stubengenosse ihm zugerufen haben: "Oh Hegel, du saufscht dir g'wiss noch dein ganz bissle Verstand vollends ab!" Während die einen Hegels Liebe zum Wein als Beleg dafür sehen, dass "man denkt, was man trinkt", erkennen andere darin die Ursache für seinen "völlig verquasten Philosophensprech". So auf jeden Fall formuliert es mit einem Augenzwinkern ...