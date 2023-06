Heimische Forscher fordern Infrastruktur für Künstliche Intelligenz

Im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gibt es hierzulande zwar Know-how, es fehlt aber an Infrastruktur. Das war das Fazit eines Hintergrundgesprächs mit Forschern und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Freitag an der FH St. Pölten.

Als Herausforderung wurde die Abwanderung von Fachkräften ins Ausland genannt. "Wir wollen die Chancen von Künstlicher Intelligenz nutzen, die Menschen informieren und die Risiken minimieren", erklärte der Landesvize.

Das Know-how zu KI wäre da, aber "ohne Infrastruktur bringt das beste Know-how nichts", betonte Deepak Dhungana vom IMC Krems. Um KI anzuwenden, brauche es ein - von mehreren Forschungseinrichtungen geteiltes - Rechenzentrum, meinte der Leiter des Instituts Digitalisierung und Informatik. Weiters sei es nötig, Fachkräfte hierzulande zu halten, damit sie nicht ins Ausland abwandern. Pernkopf kündigte Gespräche mit der Bundesregierung an, um Infrastruktur und mehr Rechenleistung zu schaffen.

"Ich denke, dass Künstliche Intelligenz uns das Leben leichter machen kann. Sie kann uns unliebsame Aufgaben abnehmen, wenn sie richtig eingesetzt wird", sagte Marlies Temper, Professorin an der FH St. Pölten. "Wir haben sehr viel Know-how und Fachkräfte in Österreich, aber wir müssen schauen, dass wir uns in Europa nicht abhängen lassen", erklärte die Leiterin der Studiengänge Data Intelligence und Data Science and Business Analytics. Weiters gelte es, Schüler für Informatik und Technik zu interessieren, damit auch die Zahl der Studierenden in diesem Bereich steige: "Die Vorstellung, dass man im Keller sitzt und programmiert, ist falsch."

Bei KI handle es sich um ein Handwerkszeug, waren sich die Teilnehmer einig. Genauso wie bei einem Küchenmesser, einer Kreissäge oder einem Hammer müsse man wissen, wie man es verwende, betonte Stefan Oppl, Dekan der Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur an der Universität für Weiterbildung Krems. Eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre sei, die Kompetenz und das Wissen zu dem Thema in der Breite zu verankern. "KI hat Einfluss auf unser alltägliches Leben, dem müssen wir uns in der Forschung und in der Ausbildung stellen", erklärte Selim Erol, Leiter Institut für Industrial Engineering und Management an der FH Wiener Neustadt.

Anwendungen biete KI etwa im Zuge der Klima- und Energiewende oder im Gesundheitsbereich, sagte Pernkopf. Ein Forschungsprojekt beschäftigt sich etwa mit dem Einsatz für die Entwicklung besserer selbstfahrender Autos, berichtete Dhungana. Erol nannte Fehlererkennung in Produktionsprozessen und Medizindiagnostik als weitere Anwendungsgebiete. In Niederösterreich gibt es laut Pernkopf mehr als 1.500 Plätze in 21 Studiengängen, die sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen. Im Bereich Digitalisierung gebe es zehn Millionen Euro an Forschungsförderung vom Land, dazu kommen Bundesmittel.