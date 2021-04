Helfen Asthmasprays bei Corona?

Wirkstoff Budesonid soll Verläufe mildern. Doch Experten warnen.

Ein Asthmaspray im Kampf gegen Covid-19: Bei einer in dem Fachmagazin "The Lancet" publizierten Studie wurde durch den inhalierten Wirkstoff Budesonid die Wahrscheinlichkeit von schweren Coronaverläufen um 90 Prozent reduziert. Budenosid ist wie andere Glucocorticoide ein inhalatives Cortison, das anti-entzündlich wirkt und seit Langem in der Therapie von Asthmapatienten eingesetzt wird. Bei der Studie nahmen knapp 150 Coronaerkrankte sieben Tage lang das Mittel, bei zwei Inhalationen pro Tag. Das Ergebnis: Budesonid senkte das Risiko eines stationären Spitalaufenthalts deutlich.

