Helfen uns Masken, immun zu werden?

Ein Mund-Nasen-Schutz soll das Gegenüber vor Covid-19 schützen. Und er kann auch den Träger in Maßen abschirmen. So weit, so klar - und seit Ausbruch der Coronakrise mehrfach belegt. Doch nun stellten Wissenschafter der University of California eine neue Annahme in den Raum. Es könnte möglich sein, dass die Alltagsmaske eine gewisse Form von Immunität gegen das Virus bringt.

Zumindest der Gedankengang hinter der These ist ein plausibler: Trägt ein Infizierter einen Mund-Nasen-Schutz, werden nicht alle mit Viren ...