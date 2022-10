Wie ein Stein und ein Genie eines der größten Rätsel der Menschheit lösten

Eine Schrifttafel, die ein Menschheitsrätsel löste. Vor 200 Jahren entzifferte Jean-François Champollion erstmals die Hieroglyphen.

Am 27. September 1822 legte ein 31-jähriges französisches Sprachgenie den Grundstein für seinen Weltruhm. An diesem Tag präsentiert der gerade erst 31-jährige Jean-François Champollion seine Ergebnisse an der renommierten "Akademie der Inschriften und Literatur" in Paris. Seine brisante Schlussfolgerung lautet: "Die Hieroglyphenschrift stellt ein komplexes System dar, das bildhaft, symbolisch und phonetisch zugleich ist, und zwar in ein und demselben Text, in ein und demselben Satz und - ich wage es, auch das zu sagen - in ein und demselben ...