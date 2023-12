Hinweise auf neue Behandlung bei chronischer Leukämie

Bei Anzeichen auf Übergang zu aggressiver Verlaufsform gibt es nun einen neuen Therapieansatz.

In den meisten Fällen leben Menschen mit einer sogenannten chronisch lymphatischen Leukämie (CLL) viele Jahre mit ihrer Erkrankung. Doch die häufigste Leukämie bei Erwachsenen kann auch in eine aggressive Verlaufsform umschlagen. Ein internationales Wissenschafterteam mit Beteiligung aus Wien hat jetzt Hinweise für eine mögliche neue Behandlungsform gesammelt.

"Bei Patienten mit einer chronisch lymphatischen Leukämie zeigt eine Richter-Transformation (RT) die Entwicklung zu einem aggressiven Lymphom an und ist mit einem schlechten Ansprechen auf eine Chemotherapie sowie einer nur kurzen Lebenserwartung verbunden", schrieb jetzt das internationale Team unter Othman Al-Sawaf (Universitätsklinik Köln) unter Co-Autorenschaft des Wiener Hämatologen Philipp Staber (MedUni/AKH) in "Nature Medicine".

In fünf Prozent der Fälle transformiert sich die Krankheit in aggressive Form

Die Problematik für die Betroffenen hat die deutsche CLL-Studiengruppe so zusammengefasst: "In seltenen Fällen kann sich eine chronisch lymphatisch Leukämie in ein aggressives Lymphom umwandeln ("transformieren") - dies bezeichnet man nach dem Erstbeschreiber als "Richter-Transformation". Bei ungefähr fünf Prozent aller CLL-Patienten tritt eine solche Transformation auf, meistens viele Jahre nach der Erstdiagnose, selten aber auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt. In den meisten Fällen kommt es zu einer Transformation in ein sogenanntes aggressives Non-Hodgkin Lymphom (diffus-großzelliges B-Zell-Lymphom - DLBCL), seltener in ein Hodgkin-Lymphom."

Medikament gegen Speiseröhrenkrebs wurde in Kombination angewandt

Da es in diesen Fällen bisher nur sehr beschränkte Therapiemöglichkeiten gibt, untersuchten die Wissenschafter in ihrer jetzt erschienenen wissenschaftlichen Arbeit einen neuen Weg: Sie kombinierten den seit Kurzem für die Behandlung von Speiseröhrenkrebs zugelassenen Immuntherapie-Antikörper Tislelizumab mit einem Medikament der zielgerichteten Krebstherapie. Zanubrutinib hemmt das Enzym Bruton-Tyrosinkinase (BTK) und wird unter anderem nach einem Rückfall oder bei einer sonst auf keine Therapie ansprechenden chronisch lymphatischen Leukämie eingesetzt.

Klinische Studie wurde an 59 Patienten durchgeführt

Die Wissenschafter nahmen in ihre Studie 59 Patienten mit "Richter-Transformation" auf. Sie waren im Mittel 67 Jahre alt. Da es sich um eine Untersuchung der Phase II handelte, gab es noch keine Vergleichsgruppe ohne die mögliche neue Therapieform. 48 Probanden bekamen zumindest zwei Zyklen der auf insgesamt zwölf Zyklen angesetzten Behandlung. Auf ihnen basierte schließlich die Auswertung.

Insgesamt sprachen auf die Therapie im Rahmen der ersten sechs Zyklen 58 Prozent der Patienten an. Die Kombination des Immuntherapeutikums Tislelizumab, ein sogenannter PD-1-Hemmer (Immuncheckpoint-Inhibitor), mit dem BTK-Hemmstoff führte bei fast 19 Prozent zu einem vollständigen Verschwinden der Krankheitszeichen. Nach zwölf Monaten lebten noch knapp 75 Prozent der Patienten.

"Diese Daten deuten darauf hin, dass die Kombination einer Immuncheckpoint- und BTK-Blockade mit Tislelizumab und Zanubrutinib eine wirksame und gut verträgliche Behandlungsstrategie für Patienten mit Richter-Transformation ist", schrieben die Wissenschafter in ihrer Zusammenfassung. Um diese Therapieform zu etablieren, sind aber wahrscheinlich noch größere Studien mit Kontrollgruppen notwendig.