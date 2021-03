Historisches Wisentskelett am Kasberg in OÖ entdeckt

Höhlenforscher haben Ende Dezember 2020 einen historischen Wisentschädel in einem 30 Meter tiefen Schacht am Kasberg in Oberösterreich entdeckt. Das gut erhaltene und fast vollständige Skelett wurde Anfang Jänner geborgen und wird nun erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Ab sofort können Skigäste den historischen Fund eine Woche lang bei der Bergstation bewundern, in den kommenden Monaten wird er in den Naturtierpark Cumberland Wildpark Grünau gebracht.

SN/APA (TRAUTWEIN WERBEAGENTUR)/UNB Höhlenforscher machten den Fund im Dezember 2020