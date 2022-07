Hitzewelle: Bis zu 37 Grad in Österreich, 34 Grad in Salzburg

Bisher war der Sommer in Österreich vor allem - sommerlich. Von extremer Hitze, wie in Südeuropa, konnte keine Rede sein. Kommende Woche wird es jetzt aber richtig heiß. Jedenfalls in Salzburg sollten jedoch keine Rekorde purzeln.

SN/APA/dpa/Thomas Warnack Die Hitzewelle naht, Abkühlung ist in den kommenden Tagen gefragt