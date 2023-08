Hitzewellen von weit größerer Intensität sind möglich

Hitzewellen in Europa könnten im schlimmsten Fall schon heute die bisherigen Rekorde um bis zu drei Grad übertreffen. Dies zeigt eine Studie von Forschenden der ETH Zürich, die am Dienstag in der Fachzeitschrift "Nature Communications" veröffentlicht wurde. Die Intensität der aktuellen Hitzewelle würde damit bei Weitem übertroffen.

