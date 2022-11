Südafrikaner entwickelt Gentherapie gegen Aids - Knoblauch, Olivenöl und echte Lebensretter

Südafrika ist das Land mit den meisten HIV-Infizierten der Welt - eine Folge der verheerenden Aids-Politik der Vergangenheit. Doch das Schwellenland könnte auch die Lösung hervorbringen.

Im Frühjahr verbreitete sich die Nachricht, dass eine US-Amerikanerin als dritter Mensch überhaupt von einer HIV-Infektion geheilt wurde. Die Krebspatientin hatte eine Knochenmarkspende gegen Leukämie erhalten. Nebeneffekt: Der Spender war als einer der seltenen Träger eines speziellen Rezeptorproteins immun gegen das HI-Virus. "Damit haben wir den Beweis, dass eine HIV-Kur möglich ist", sagt Michael Pepper. Der Professor für Molekularmedizin an der Universität Pretoria forscht seit 15 Jahren an einer Gentherapie gegen HIV/Aids. Gemeinsam mit seinen Kollegen in der Schweiz (Genf, ...