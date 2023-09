Hoch infektiöser Pilz bedroht den Feuersalamander

Neben der Übertragung durch Frösche ist die größte Bedrohung eine Verschleppung des Pilzes durch den Menschen.

Neben dem Verlust des natürlichen Lebensraums stellt der hoch infektiöse Pilz Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) eine der größten Bedrohungen für heimische Salamander und Molche dar.

"Bsal verursacht oberflächliche Löcher sowie Geschwüre an der Haut von Salamandern und Molchen. Eine Infektion endet vor allem für Feuersalamander in der Regel tödlich", erklärte Regina Kramer, Kuratorin für Artenschutz und Forschung im Wiener Tiergarten Schönbrunn, in einer Aussendung. Für Menschen ist der vermutlich aus Asien eingeschleppte Pilz ungefährlich. In Belgien, den Niederlanden und Deutschland löschte Bsal bereits Teilpopulationen des Feuersalamanders aus - Österreich ist in Alarmbereitschaft.

Der Tiergarten Schönbrunn initiierte daher großflächige Schutzmaßnahmen, hieß es seitens des Tiergartens. Dazu gehört etwa ein Monitoring in allen Bundesländern: "Mit einer speziellen Genehmigung nehmen wir sowohl von Tieren aus dem Feld als auch aus der Haltung Abstriche. Diese werden am Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung der VetMed kostenfrei für uns ausgewertet", sagte Doris Preininger, Projektleiterin und Wissenschafterin im Tiergarten Schönbrunn. Rund 3000 Tiere wurden dabei bislang untersucht.

Neben der Übertragung des Pilzes durch Frösche, die selbst nicht erkranken, kann der Erreger in feuchter Erde und Wasser überdauern. Die größte Bedrohung ist jedoch die Verschleppung durch den Menschen. Gerade um Wien leben die größten österreichischen Feuersalamander-Populationen. Wer seine Ausrüstung wie Wanderschuhe nach einem Ausflug gründlich reinigt und trocknet oder desinfiziert (für 30 Sekunden in Chlorreiniger stellt), wirkt der Verschleppung des Pilzes entgegen, hieß es seitens des Tiergartens. Pflanzen und Tiere aus der Terraristik dürften auf keinen Fall ausgesetzt werden, da auch sie den Erreger verbreiten könnten. Und: Funde toter Salamander oder Molche, die eindeutig nicht überfahren wurden, sollten gemeldet werden.